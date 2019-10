Era ai domiciliari ma i carabinieri lo trovano in auto con la moglie

I carabinieri del comando provinciale di Catania hanno arrestato il 47enne catanese Giuseppe Sammiceli per il reato di evasione. Nello specifico i carabinieri, nel corso di un servizio di perlustrazione, hanno trovato l'uomo in via Zia Lisa in auto con la moglie nonostante gli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato ricondotto agli arresti domiciliari nella propria abitazione.