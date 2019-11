Era ricercato per un furto in una gioielleria in Germania: arrestato

I carabinieri della stazione di Adrano, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria tedesca, hanno arrestato il 27enne Alfio Branchina, di Biancavilla. I militari, per dare esecuzione al provvedimento a carico dell’uomo, avevano attivato le ricerche esercitando così una costante pressione nei suoi confronti che, inevitabilmente, lo ha indotto a costituirsi in presenza del suo legale. In particolare l’Autorità Giudiziaria emittente contestava all’uomo un furto in una gioielleria, avvenuto in Germania nel 2017. L’arrestato è stato condotto nel carcere catanese di Piazza Lanza.