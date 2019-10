L'università organizza una festa per conoscere il programma Erasmus

Nei giorni scorsi si è svolto l’Erasmus Welcome Day, la giornata di accoglienza per lo ‘scaglione’ di 150 studenti provenienti da 18 paesi europei per trascorrere un semestre di studio all’Università di Catania. E già domani sera, si terrà una grande festa dedicata a loro ma anche a tutti coloro che desiderano conoscere e vivere l'Europa all'insegna della multiculturalità. L’Ateneo ha colto infatti l’occasione degli #ErasmusDays promossi dalla Commissione europea dal 10 al 12 ottobre, per organizzare nella serata di venerdì 11 ottobre l’evento “Erasmus Melting Party”, alla Nuova Dogana di Catania (sala Levante - Porto di Catania, via Dusmet 2).

La festa è aperta anche agli studenti Unict che hanno già partecipato al programma, o che intendono farlo, e in generale a tutti coloro che vogliono conoscere più da vicino le potenzialità di Erasmus+. All'evento sono invitati anche i docenti e il personale universitario che, a vario titolo, contribuiscono al successo del più famoso programma di mobilità internazionale. L'iniziativa è organizzata dall’Ufficio Mobilità Internazionale dell'Università di Catania con le associazioni studentesche Aegee e Esn, che da anni supportano attivamente gli studenti Erasmus+ in mobilità. All'evento partecipano inoltre gli speaker della radio studentesca Radio Zammù, che condurranno la prima parte della serata, per poi lasciare spazio a un djset e, la webtv d'Ateneo Zammù TV, che raccoglierà in un simpatico Videobox le interviste e i messaggi che i partecipanti realizzeranno nel corner dedicato. Tutti i partecipanti sono invitati testimoniare il loro spirito europeo rispettando il "dress code": i due migliori look a tema "Europa" saranno infatti premiati a fine serata (corner trucco all'ingresso, a cura delle associazioni Aegee e Esn). L’ingresso gratuito degli studenti è consentito fino alle ore 00,30 con Carta dello Studente o altri strumenti che attestino l’iscrizione (tasse, certificato di iscrizione, accesso al Portale Studenti): i primi 100 in ordine di arrivo riceveranno una Drink Card omaggio.