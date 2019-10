Università, Catania accoglie 157 studenti Erasmus

“Da oggi Catania si tinge nuovamente con i colori dell’Europa. Vi auguro di fare tesoro della vostra esperienza nella nostra città e nel nostro Ateneo, di renderla fruttuosa e divertente. Noi tutti cercheremo di farvi sentire a casa vostra, e spero che, al termine di questo periodo, avrete voglia di tornare in Sicilia”. Questi gli auspici formulati dal rettore Francesco Priolo che questa mattina ha accolto gli oltre 150 nuovi studenti Erasmus appena giunti a Catania per trascorrere un semestre di studi nei vari dipartimenti dell’Ateneo.

L’Erasmus Welcome Day quest’anno si è svolto nella sala conferenze del Polo Didattico “Gravina” del dipartimento di Scienze politiche e sociali, per regalare una giornata di accoglienza e orientamento ai giovani provenienti da 18 Paesi del Vecchio Continente: Belgio, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Lituania, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Ungheria. A loro sono andati i messaggi di benvenuto da parte della delegata all’Internazionalizzazione Francesca Longo, del coordinatore istituzionale Erasmus Gaetano Lalomia, del dirigente dell’Area Didattica Giuseppe Caruso, del direttore del Dsps Giuseppe Vecchio e del prof. Salvatore Cannizzaro, in rappresentanza del presidente Ersu Alessandro Cappellani. Nel corso dell’incontro agli studenti sono state presentate tutte le attività di mobilità internazionale Erasmus in Ateneo e gli altri servizi a disposizione degli studenti stranieri (corsi di italiano, biblioteche e servizi informatici, mediatore culturale per studenti extra Ue, alloggi e mense, sport), dalla coordinatrice dell'Ufficio mobilità internazionale d’Ateneo (Umi) Cinzia Tutino, dalla coordinatrice della Scuola di Lingua e Cultura italiana (Italstra) Rosaria Sardo, dalla funzionaria Umi Nicoleta Pascu, dalla referente Ersu per gli studenti internazionali Maria Grazia Ranno e dai referenti Erasmus dei vari dipartimenti.

A seguire, i rappresentanti delle associazioni studentesche Esn e Aegee hanno presentato il nutrito programma di attività sociali e culturali organizzate in collaborazione con l’Ateneo. E il primo appuntamento è già fissato per la serata di venerdì 11 ottobre, a partire dalle 22, con un grande ‘UniCT Melting Party” nella sala Levante de La Nuova Dogana, in occasione degli #ErasmusDays promossi dalla Commissione europea. L'ateneo ha accolto infatti l’invito dell’Agenzia nazionale "Indire" ad aderire all'iniziativa in programma in tutta Europa dal 10 al 12 ottobre, per celebrare e condividere l'esperienza Erasmus+ all’insegna della multiculturalità. Per questa ragione, la festa di venerdì sera sarà aperta agli studenti Unict che hanno già partecipato al Programma (o che intendono farlo), agli studenti stranieri appena approdati a Catania, e in generale a tutti coloro che vogliono conoscere più da vicino le potenzialità di Erasmus+ (max 400 persone).

L'iniziativa è organizzata dall’Ufficio Mobilità Internazionale dell'Università di Catania con le associazioni studentesche Aegee e Esn. All'evento partecipano inoltre gli speaker della radio studentesca Radio Zammù, che condurranno la prima parte della serata e, la webtv d'Ateneo Zammù TV, che raccoglierà in un simpatico Videobox le interviste e i messaggi che i partecipanti realizzeranno nel corner dedicato. Tutti i partecipanti saranno poi invitati testimoniare il loro spirito europeo rispettando il "dress code": i due migliori look a tema "Europa" saranno infatti premiati a fine serata.