I carabinieri fermano due persone con droga e certificazione falsa

I carabinieri di Palagonia hanno denunciato un 55enne ed una 20enne per falsa attestazione in autocertificazione. In particolare l’uomo, sottoposto a controllo dai militari, ha esibito un’autocertificazione ove attestava falsamente di essersi recato in farmacia. Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di una dose di eroina, motivo per cui è stato segnalato alla prefettura di Catania per uso personale di sostanze stupefacenti.

La donna, a sua volta, ha dichiarato altrettanto falsamente d’aver dovuto accompagnare con urgenza la propria zia presso la locale guardia medica ed i carabinieri hanno elevato nei loro confronti le sanzioni amministrative previste dalle recenti disposizioni.