Eroina e cocaina nel box auto: in manette pusher

I carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palagonia hanno arrestato il 50enne Salvatore Lizio del posto, ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’equipaggio della gazzella, nell’usuale controllo del territorio, dimostrando anche una particolare conoscenza delle dinamiche delinquenziali della zona, ha notato degli strani movimenti nei pressi dell’abitazione dell’uomo. I militari hanno quindi colto il momento opportuno per accedere nell’abitazione e nelle sue pertinenze per effettuare una perquisizione in presenza del sospettato. All’interno di un box auto adiacente all’immobile, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato: 29 dosi di eroina e 23 dosi di cocaina. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Caltagirone.

