Escursionista salvato dal soccorso alpino della finanza sull'Etna

I finanzieri del soccorso alpino di Nicolosi, hanno eseguito alcuni interventi di soccorso sull'Etna nella giornata di ieri. Tra le varie operazioni eseguite si segnala, in particolare, il recupero di un escursionista di Paternò, infortunatosi a quota 2200 metri sul sentiero della Schiena dell’Asino che costeggia la Valle del Bove. Dalla dinamica dell’incidente si ipotizzava la frattura della caviglia sinistra e pertanto si è provveduto ad immobilizzare l’arto e a trasportare il malcapitato, con la barella “Ferno Titan Basket” in dotazione al reparto, all’ambulanza del 118, che si trovava in attesa dei soccorritori al termine del sentiero.