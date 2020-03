L'Asp proroga l'esenzione ticket fino al 31 maggio

Sono state rorogate d'ufficio al 31 maggio prossimo tutte le scadenze dei certificati annuali di esenzione ticket per reddito (codici esenzione E01, E02, E03, E04). Lo rende noto l'Azienda sanitaria provinciale di Catania, spiegando che si tratta di misure aziendali adottate "nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali emanate per il contenimento e il contrasto del diffondersi del Covid-19".

I cittadini non dovranno recarsi agli sportelli per il rinnovo delle certificazioni. Inoltre, per attivare l'esenzione per la prima volta o comunicare di non avere più diritto all'esenzione per perdita dei requisiti si dovrà inviare richiesta agli indirizzi di posta elettrica del Distretto sanitario territorialmente competente.