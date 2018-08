Anziana lascia la caffettiera sul fuoco che rischia di esplodere

Gli agenti del commissariato Nesima, dopo aver ricevuto una segnalazione fatta da alcuni inquilini di un palazzo, sono riusciti ad evitare una tragedia. Infatti, alcuni vicini di casa, spaventati dal forte olezzo di plastica bruciata proveniente da una delle abitazioni, hanno temuto il peggio per una anziana signora di oltre 80 anni, trovata in stato confusionale. Aveva distrattamente lasciato sul fuoco una caffettiera, riscaldata dalla fiamma, alimentata da una bombola a gas. La questura di Catania, riportando la notizia, invita la collettività a mantenere sempre vigile e costante l’attenzione verso i parenti più vulnerabili, soprattutto gli anziani, affinché non siano mai lasciati soli e privi di assistenza opportuna, specie in periodi delicati come quello estivo. L’anziana signora è stata affidata alla nipote, che si è impegnata ad evitare ulteriori episodi di pericolo come quello corso dalla parente e dagli ignari inquilini dello stesso condominio.