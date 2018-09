Esplosione di via Garibaldi, la toccante lettera ai vigili del fuoco scomparsi

"Cari amici, cara popolazione, vorrei cominciare col dirvi che mi è difficile esprimere tutto ciò che ho dentro, sono sicuro che nel vostro animo capirete subito, perché noi pompieri siamo uniti dalla stessa passione, quella passione, quella passione che a volte si può trasformare in momenti tristi e dolorosi, anche i vigili del fuoco hanno dei sentimenti. Il 20 marzo è stato uno di quei momenti che ci ha colpito in modo tragico ed indelebile, quel giorno rimane una immane tragedia, la tragica perdita dei nostri cari colleghi, Dario e Giorgio". A scrivere l'accorata lettera è Carmelo Barbagallo, "prima di tutto vigile del fuoco" - tiene a precisare - ma anche sindacalista dell'Usb. Il quale, dopo ormai sei mesi dalla scomparsa dei colleghi nell'esplosione di via Plebiscito, ha sentito di rivolgere queste parole a tutti i cittadini catanesi attraverso la redazione di CataniaToday.

"Il nostro dolore ancora è forte, ammiro tutti voi colleghi-fratelli che in quei tragici momenti siete riusciti con tutto il dolore straziante a garantire il soccorso alle popolazione, una forza che ci contraddistingue. Fatemelo dire, siamo davvero speciali, gli angeli della gente! Siamo uomini e donne che vanno a lavorare giornalmente, fare il vigile del fuoco è una vocazione, io personalmente è lavoro che ho sognato di fare, l'ausiliario prima, il discontinuo poi ed infine il tanto agognato posto da permanente".

"E poi, una giornata di servizio come un'altra, il destino, quel destino crudele, ti spazza via quel sogno diventato realtà.

Sembra un sogno, ma è la realtà, crudele ma è la realtà. Non possiamo cambiare le cose e dobbiamo continuare perché noi, siamo Vigili del fuoco. Scrivo queste poche righe, per ringraziare voi colleghi e cittadini di tutta Italia, la vostra vicinanza e presenza costante, verso i miei confronti e della mia famiglia. Un grazie particolare va a voi tutti per l'affetto dimostratoci".

"Sento il dovere di ringraziare Giuseppe, per l'onere e l'onore di poter diffondere il suo messaggio di ringraziamento verso tutti

La vicinanza è stata una spinta propulsiva per andare avanti. Un evento di questa portata, ha lasciato colleghi e comunità con un vuoto dentro, Dario, un'amicizia di vecchia data, Giorgio, conosciuto da poco, ma era l'espressione di solarità, Giuseppe, ci lega una grande amicizia e Marcello, anch'egli persona stimata. Attraverso le parole di Giuseppe mi permetto di puntualizzare di non dimenticare e non dimenticarli".

"Noi per sempre vi porteremo nei nostri cuori il sorriso e la simpatia dei nostri fratelli Dario e Giorgio e Vincenzo Lima perché anche lui 4 anni fa ci ha lasciati per espletare il suo lavoro...abbiamo i nostri Angeli che ci guardano e proteggono da lassu'....

Un abbraccio particolare va alle famiglie....noi saremo sempre al loro fianco".