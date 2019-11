Violenta esplosione ad Aci Trezza, ustionato un 31enne

Una violenta esplosione si è verificata in un'abitazione al civico 7 di via Paternò ad Aci Trezza, frazione di Aci Castello, nel catanese. Un uomo di 31 anni è stato soccorso dai vigili del fuoco e trasferito in ospedale al Cannizzaro. L'uomo, non in pericolo di vita, ha riportato ustioni sul corpo ed è stato ricoverato. Sul fatto stanno indagando i carabinieri della stazione di Aci Castello e del nucleo operativo della compagnia di Acireale.