Tragedia in via Garibaldi, il padre di una delle vittime: "L'abbiamo saputo dalla stampa"

"L'abbiamo saputo dalla stampa, purtroppo è successo...". Non riesce a dire altro il padre di Giorgio Grammatico, 38 anni, uno dei due vigili del fuoco morto ieri nell'esplosione in una palazzina del rione 'Fortino' di Catania, a causa dei una perdita di gas in una bottega di biciclette.

E' subito attorniato da familiari che cercano di confortarlo e lo allontanano dai giornalisti.Tante le persone tra parenti, amici e colleghi di lavoro, davanti all' obitorio dell'ospedale Vittorio Emanuele dove sono stati portati i corpi di Grammatico e del suo collega Dario Ambiamonte, di 40 anni. Nessuna voglia di parlare da parte dei familiari delle due vittime: solo silenzio e dolore in attesa di potere avere il via libera per po.rtare celebrare i funerali.

Sulla violenta deflagrazione che ha fatto 'volare' di alcuni metri la porta d'ingresso della bottega, sta indagando la Procura etnea. Oggi potrebbero essere affidati gli incarichi per eseguire le autopsie sui tre corpi