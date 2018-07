Rassegna estiva 2018: dal 24 al 30 luglio concerti e spettacoli teatrali in città

E' all'insegna di musica e teatro il calendario di appuntamenti in programma in città dal 24 al 30 luglio nell'ambito della Rassegna estiva 2018, organizzata dalla direzione Cultura del Comune. Nella cornice delle corti del Castello Ursino e del Palazzo della Cultura si articoleranno concerti e spettacoli teatrali, tutti con inizio alle ore 21. Il maniero federiciano di piazza Federico di Svevia ospita martedì 24 e lunedì 30 due concerti dell’Istituto musicale Vincenzo Bellini di Catania, l'uno del Sexteto latino e l'altro dell'Ensemble di clarinetti Calamus.

Le due esibizioni, a cura dell’Istituto musicale Bellini, sono a ingresso libero sino a esaurimento posti, con ritiro del biglietto dalle ore 20 al botteghino. Venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 la scena del Castello è tutta per le rappresentazioni teatrali della rassegna “Novelle per un anno”, a cura del Teatro Stabile di Catania che propone “L’altro figlio” e “La cattura” di Luigi Pirandello, con ingresso a pagamento (posto unico 8 euro, abbonamento a 5 spettacoli 30 euro). Il Palazzo della Cultura, in via Vittorio Emanuele II, venerdì 27 presenta il concerto dell’Orchestra dell’Istituto musicale Vincenzo Bellini di Catania, Bellini Wind Ensemble, a cura dell’Istituto musicale Bellini, con ingresso libero.