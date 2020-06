Estorsione a imprenditore agricolo a Paternò: arrestato il terzo fratello

I carabinieri di Paternò hanno arrestato il 20enne Antonino Montagno Bozzone di Tortorici (ME), in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale etneo su richiesta della Procura di Catania, per estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso. La scorsa notte, al termine di ulteriore attività d’indagine, si è messa la parola fine all’azione criminale posta in essere dai tre fratelli di Tortorici nei confronti di un imprenditore agricolo, costretto a versare la somma in contante pari a 2.500 euro a titolo di “protezione”, nonché pressato per la cessione, a titolo gratuito, del proprio terreno che gli estortori dovevano utilizzare per il pascolo dei bovini. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Bicocca.

