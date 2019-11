Estorsione al titolare di un camion dei panini: cinque arrestati

Ieri mattina 7 novembre, la polizia ha dato esecuzione, su delega della Procura distrettuale della Repubblica di Catania, a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di Giuseppe Spampinato ( del 1972) al quale è stata applicata la custodia in carcere, Nunzio Spampinato ( del 1945) al quale sono stati applicati gli arresti domiciliari. Domiciliari anche per Enrico Desi ( del 1972), Isaia Di Fini (del 1975), Fabio Leonardi (del 1977). Per Rosario D'Urso (classe 1967), l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I primi cinque sono ritenuti responsabili, a vario titolo e in concorso tra loro, del reato di tentata estorsione aggravata, illecita concorrenza con minaccia e violenza e lesioni personali "commessi avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà tipiche di un’associazione mafiosa", si legge nella nota della questura. Rosario D'Urso, invece, è stato ritenuto responsabile di furto aggravato.

Il provvedimento è il risultato di un'attività di indagine, coordinata dalla Procura distrettuale di Catania e condotta dalla Squadra Mobile – Squadra Antiestorsioni, in ordine ad una serie di condotte criminose, caratterizzate dal metodo mafioso, e finalizzate ad alterare il regime concorrenziale del settore dello street food.

Gli indagati, infatti, forti dei legati con ambienti della criminalità organizzata locale, imponevano – mediante violenza fisica e intimidazione – al titolare di un camion attrezzato per la vendita dei panini, la corresponsione di somme di denaro per poter continuare l’attività commerciale o, in alternativa, la cessazione immediata dell’attività di vendita al pubblico, così da garantirsi il controllo delle attività economiche nel settore.