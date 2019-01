Etna, aperti impianti a Piano Provenzana: protesta per gli aumenti

Dopo la 'bufera' dell'inchiesta Aetna e l'arrivo delle prime tormente invernali, sull'Etna è arrivata la tanta attesa neve e la stagione dello sci da discesa può cominciare.

Lo rende noto la Star, società unica di gestione degli impianti. Nel post su Facebook monta la protesta degli utenti per i prezzi ritenuti da molti eccessivamente cari rispetto agli anni precedenti ed alla media delle tariffe nazionali.

"Abbassate i prezzi,il tapis rulan a 10 euro... Pagare 35 euro per quello che c’è è troppo!" scrive uno sciatore, che compara l'offerta nostrana con le tariffe nazionali. "Dal 7 gennaio - prosegue per tutto il mese i bimbi fino a 12 anni non pagano hotel e skipass in 22 strutture convenzionate. E oltre tutto pagano una fesseria per le lezioni di sci in collettive". "In questo momento - gli fa eco un'altra amante dello sci - a Livigno per 37 piste (Etna Nord ne ha solo 4) il costo é 35 euro con possibilità di fare anche tariffa oraria o mezza giornata. Stesso prezzo per servizi che non possono neanche paragonarsi. Ripeto, è una vergogna!". Chi non vorrà usufruire della tariffe in vigore, può comunque praticare alte discipline invernali non legate agli impianti di risalita, quali lo sci escursionismo, lo sci alpinismo ed il fondo. Attualmente non sono ancora state battute le piste (gratuite) di piano Vetore.