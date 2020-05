Etna, registrato un incremento dell'attività stromboliana

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia etneo comunica che le reti di monitoraggio hanno registrato questa mattina un' attività stromboliana, a partire dalle 8:45, presso il Nuovo Cratere di Sud Est. L'attività era già presente nei giorni scorsi ed è aumentata d'intensità. Si riscontra anche una modesta emissione di cenere che viene dispersa nel versante nord orientale. Dal punto di vista sismico, l'ampiezza media del tremore vulcanico è in fase di incremento e attualmente mostra valori alti. La sorgente del tremore è localizzata nell'area del Nuovo Cratere di Sud Est ad una profondità di circa 2.9 chilometri al di sopra del livello del mare. L'attività infrasonica nel corso della mattinata ha mostrato un moderato incremento. Le deformazioni del suolo non mostrano variazioni significative associate alla fenomenologia in atto. Tuttavia prosegue una variazione trend verso nord alle stazioni sommitali di Pizzi Deneri e Cratere di Nord Est, iniziato i primi di Maggio.