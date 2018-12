Etna, disposto il divieto di avvicinamento alle zone sommitali

A causa del perdurare della modesta attività eruttiva presso i crateri sommitali, è stato disposto il divieto di accesso alle zone superiori quota 2500 con escursioni libere. Chi si reca sul vulcano con una guida alpina, dovrà comunque fermarsi a 2700 metri, come disposto dalla nuova ordinanza sindacale del comune di Nicolosi. Sarà fatta eccezione per le forze di polizia, per il personale addetto al monitoraggio tecnico e per giornalisti e fotografi accompagnati da personale autorizzato.