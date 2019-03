Ingv ed Enac insieme per studiare l'Etna con i droni

Il presidente dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, Nicola Zaccheo, e il Presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Carlo Doglioni, hanno sottoscritto un accordo quadro tra i due Enti, per migliorare il monitoraggio dei vulcani attivi, tra cui l'Etna. Oggetto del patto è appunto lo scambio di conoscenze tecniche e scientifiche e la collaborazione nei settori strategici delle ceneri vulcaniche dello "Space Weather" e dell’utilizzo sperimentale di droni per gli scopi di ricerca e monitoraggio sismico, vulcanico e ambientale. Viene così formalizzata la collaborazione istituzionale tra i due enti, già posta in essere fin dal 2006, per il mantenimento e al miglioramento degli standard di sicurezza della navigazione aerea nazionale ed internazionale attraverso il costante monitoraggio dell’attività dei vulcani italiani.