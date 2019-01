Eruzione sull'Etna, chiuso spazio aereo dell'aeroporto di Catania

Lo scalo resta operativo, ma non saranno effettuati nè decolli né atterraggi tra le 13 e le 17 di oggi a causa dell'attività eruttiva al momento in atto Nuova energia all'eruzione che da tempo è attiva sull'Etna: al momento si registrano esplosioni stromboliane ed emissioni di cenere laviche dalle bocche sommitali del vulcano.

La nuova fase ha comportato l'emissione di un codice Vona (Avviso di Osservatorio Vulcanologico per Aeronautica) per la chiusura dello spazio aereo sopra l'aeroporto di Catania oggi, sabato 26 gennaio, dalle 13 alle 17. Lo scalo resta operativo, ma non saranno effettuati né decolli né atterraggi.