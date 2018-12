Etna in eruzione e pioggia di cenere: chiuso l'aeroporto di Fontanarossa

In seguito alla ripresa dell’attività dell’Etna, dove da stamani è in corso una consistente emissione di cenere in atmosfera, dalle ore 14 di oggi è chiuso lo spazio aereo dell’aeroporto di Catania. Questa la decisione dell’unità di crisi riunitasi alle 13 di oggi. Nel dettaglio: dalle ore 14 non si atterra a Fontanarossa e i voli in arrivo saranno dirottati su altri scali; mentre tutti gli aeromobili in sosta attualmente sul piazzale, in condizioni favorevoli al decollo, verranno fatti partire appena possibile. Lo scalo di Catania resta aperto: sarà quindi tecnicamente possibile effettuare il check-in per l’imbarco.

Alle 15 è stato riaperto riaperto un settore dello spazio aereo consentendo l’arrivo di 4 aeromobili all’ora. Alle 17 è convocata un'altra riunione dell’unità di crisi.

I passeggeri in partenza con voli pomeridiani, prima di mettersi in viaggio per l’Aeroporto di Catania, dovranno necessariamente verificare lo stato del proprio volo contattando le singole compagnie aeree che, in base alla rotazione degli aeromobili, potrebbero anche cancellare il volo. Eventuali variazioni ai voli – comunicate dalle compagnie aeree – sono anche consultabili sul tabellone dei voli pubblicato sul sito dell’aeroporto di Catania, sull’app ufficiale e sul bot Telegram. Modifiche all’attività dello scalo saranno comunicate anche sui profili ufficiali di Facebook e Twitter.

Ecco i voli dirottati: EZY58GT Parigi-Catania delle 14:15 dirottato a Palermo Volo Londra -Catania di Air Malta dirottato a Malta Volo Roma Fiumicino-Catania dirottato a Comiso