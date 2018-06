Escursioni sull'Etna, sconti per chi viaggia con Tirrenia

Le grotte vulcaniche, La Valle del Bove, I crateri laterali, I Faraglioni dei Ciclopi, l'Isola Lachea. Meraviglie dell’Etna, offerte dal vulcano attivo più alto d’Europa, il monte più alto della Sicilia, una tappa fondamentale per i tanti turisti che sbarcano nell’Isola. Tirrenia ormeggia anche sull’Etna.

Attraverso un accordo con l’associazione Sportclub EtnaSci (sito internet www.etnaexcursion.it) i passeggeri della compagnia che arrivano in Sicilia potranno beneficiare di uno sconto del 10% sulle escursioni in jeep e trekking. Si tratta di una vera e propria avventura nella natura estrema, che permetterà ai turisti appena sbarcati dalle navi Tirrenia di godersi lo straordinario panorama dai crateri sommitali, il paesaggio lunare del deserto vulcanico, i brulli campi lavici di colate antiche e recenti.

Accompagnati da guide di grande esperienza e competenza, sarà possibile partire dalle colate laviche che hanno minacciato interi paesi, per poi visitare i crateri spenti e l’imponente Caldera della Valle del Bove. E infine la grande emozione di scendere nei meandri del vulcano, visitando una grotta di scorrimento lavico. La partnership sull’Etna è frutto dell’impegno che quotidianamente Tirrenia mette in campo per fare conoscere le splendide unicità della Sicilia.

Tirrenia, insieme a Moby, offre il più grande network di collegamenti e una vasta scelta di orari e porti di partenza, con la possibilità in alta stagione di viaggiare sia in notturna che in diurna grazie al potenziamento delle corse. Viaggiare con Moby e Tirrenia significa sentirsi unici, “coccolati” in un ambiente piacevole con un'atmosfera di relax e divertimento