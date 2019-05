Etna, lavori a traffico aperto tra Salto del Cane ed i Monti Silvestri

Dal 27 maggio al 30 settembre si svolgeranno lavori di manutenzione straordinaria per rinforzare il ponte posto sulla via Catania (S.p. 92), all’altezza dell’innesto con il “Salto del Cane” e il piazzale dei Monti Silvestri. La Città metropolitana di Catania ha emesso una apposita ordinanza che consente di mantenere il traffico aperto, nonostante il cantiere, ma con le seguenti limitazioni: velocità massima di 10 chilometri l’ora ed obbligo di tenere un comportamento prudente procedendo a passo d’uomo dove vi è il restringimento di carreggiata. La segnaletica verticale di pericolo sarà predisposta a cura dell’impresa appaltatrice. Martedì 28 maggio saranno eseguite delle prove tecniche di carico e, di conseguenza, il traffico quel giorno resterà completamente chiuso, dalle ore 5,30 alle ore 18. Il divieto di transito totale riguarderà anche i pedoni. Il percorso alternativo sarà dal versante di Nicolosi per raggiungere, tramite la S.p. 92, il Rifugio Sapienza e poi i piazzali dell’Etna e i Monti Silvestri.