Linea Bianca dedica una puntata alle meraviglie dell'Etna

Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi hanno registrato una nuova puntata del programma televisivo Linea Bianca di Rai Uno, dedicato all'Etna ed in onda oggi, sabato 25 gennaio, alle ore 14. Oltre allo sci, protagonista della stagione invernale, si parlerà di “donkey trekking”, una divertente avventura a dorso di mulo per ammirare il panorama.

Il river trekking è protagonista delle riprese effettuate nel parco fluviale dell'Alcantara e per osservare i crateri sommitali è stato effettuato un sorvolo in elicottero con un vulcanologo dell’' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, in maniera tale da seguire le attività di studio e monitoraggio dell’Etna. Infine il viaggio a bordo della Circumetnea, storica ferrovia inaugurata nel 1898, alla scoperta di suggestivi scorci lavici e dei paesaggi meno noti della Sicilia Orientale.