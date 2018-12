Etna, un sistema di allerta automatico avvisa prima delle eruzioni

Il sistema di allerta automatico per le eruzioni installato sull'Etna ha superato con successo i test condotti negli ultimi 8 anni: dal 2008 al 2016 è stato in grado di rilevare con un’ora di anticipo 57 eruzioni su 59.

Basato su una rete di sensori acustici, è stato messo a punto dal gruppo dell’Università di Firenze coordinato da Maurizio Ripepe. I risultati dei test sono stati pubblicati sul Journal of Geophysical Research: Solid Earth, dell’Unione Geofisica Americana (Agu).Gli autori hanno piazzato a circa 6 chilometri dal vulcano attivo più alto d’Europa sensori sonori in grado di mandare segnali di allerta con messaggi ed e-mail.

Usando questo sistema, il Governo italiano ha messo a punto nel 2015 un piano di allerta pronto a scattare un’ora prima di un’eventuale eruzione.I vulcani, spiegano gli esperti, prima di un’eruzione generano onde sonore a bassa frequenza che non possono essere udite dall’orecchio umano. Questi infrasuoni possono viaggiare per migliaia di chilometri nelle viscere del vulcano, e sono più strettamente legati a un’eruzione di quanto non lo siano le onde sismiche.