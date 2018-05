Etnacomics, il Comune vieta somministrazione e vendita di bevande

Per garantire l'ordine pubblico, l'incolumità e la sicurezza dei numerosi partecipanti previsti all'ottava edizione di Etna Comics il Sindaco ha emesso un'ordinanza che vieta ai pubblici esercenti con attività nel raggio di 200 metri dal piazzale Rocco Chinnici (ex piazzale Asia).

Il divieto sarà attivo dalle ore 9 del 31 maggio alle ore 24 del 3 giugno, la somministrazione e la vendita di bevande in contenitori di vetro e in lattina. I gestori sono tenuti all'utilizzo di bicchieri monouso per i clienti. La Polizia municipale vigilerà per assicurare il rispetto delle disposizioni stabilite dall'ordinanza.