Etnapolice, vigilantes non pagati da tre mesi: protesta la Filcams

"L'istituto di vigilanza Etnapolice, subentrato all'agenzia 'La Sicurezza' nella gestione dei servizi presso enti pubblici e privati, da tre mesi non paga i propri dipendenti". Lo denuncia in una nota la Filcams Cgil di Catania, aggiungendo che per il 23 luglio è stata fissata una convocazione all'Ispettorato del lavoro per affrontare gli stessi problemi che erano emersi nei mesi precedenti l'affitto del ramo d'azienda. Per Concetta La Rosa, della segreteria provinciale Filcams Cgil di Catania, "sono necessari interventi di responsabilità e di rispetto delle regole contrattuali e di civiltà per i dipendenti EtnaPolice, che solamente a Catania sono un centinaio". "Dopo la revoca della licenza disposta dalla Prefettura a 'La Sicurezza', con conseguente affitto di ramo che non è mai stato sostenuto dalla Filcams Cgil a causa delle deroghe al Ccnl e i troppi dubbi sulla legittimità delle scelte - continua laa sindacalista - abbiamo assistito impunemente ad una serie di comportamenti in violazione di tutte le norme contrattuali". "A pagare, come sempre - afferma La Rosa - sono stati solo i lavoratori coinvolti, che hanno firmato accordi individuali con 'lacrime e sangue' pur di conservare il posto di lavoro. Ricordiamo che a molti altri è andata peggio con 150 licenziamenti scattati senza neanche la possibilità di transitare nella nuova società".