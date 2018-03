Evade dai domiciliari per una lite e passeggia in città: pregiudicato in manette

Ha avvertito lui stesso la polizia dicendo di essersi allontanato da casa per fare un giro in città. Per questa ragione la polizia ha arrestato Gabriele Simone Pulvirenti,19 anni, pregiudicato. Il giovane, era detenuto nell'abitazione di alcuni amici, ma dopo una serie di liti e incomprensioni con la famiglia che lo ospitava ha deciso di allontanarsi per fare un giro in città. Il 19enne è stato ricollocato ai domiciliari con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.