Evade da una comunità e si nasconde sotto il letto di casa: arrestato

Tanino Dario Ierna, 32enne è stato arrestato dalla polizia per il reato di evasione. Gli agenti delle volanti, intorno alle ore 04 di ieri hanno effettuatp un controllo presso l’abitazione dell'uomo in quanto, lo stesso, risultava evaso dal 17 maggio 2018 dalla comunità terapeutica presso cui era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, a Campobello di Mazara. I poliziotti, dopo un accurato controllo fatto all’interno dell’appartamento, lo hanno trovato nascosto sotto il letto matrimoniale; l’uomo pensava così di sfuggire al controllo degli agenti. Il soggetto pertanto è stato subito arrestato per evasione e, informato il Pm di turno, ha disposto il ripristino della misura cautelare degli arresti domiciliari.