Evade da un ospedale psichiatrico e picchia due poliziotti

La Polizia Ferroviaria di Catania ha arrestato un cittadino straniero per essere evaso da una struttura psichiatrica di un ospedale nel messinese, dove il Giudice del Tribunale di Messina lo aveva sottoposto alla detenzione domiciliare in attesa di una perizia sullo stato di salute mentale, in quanto si era reso responsabile, nel corso di in controllo per identificazione, di lesioni in danno di due operatori del posto di Polizia Ferroviaria di Taormina.

Dell’evaso, domiciliato in questa città, indicato con spiccata indole aggressiva e violenta, veniva diffusa la foto segnaletica al fine di poterlo assicurare nuovamente alla giustizia. Al personale della Sezione Polizia Ferroviaria, durante l’attività di controllo all’interno della stazione di Catania Centrale, non sfuggiva la presenza del soggetto che, con al seguito numerosi bagagli, era in coda alla biglietteria con il chiaro intento di acquistare un biglietto e lasciare la città.

Nell’immediato lo straniero veniva bloccato e condotto in ufficio per le verifiche del caso. Successivamente identificato, risultava essere l’evaso dall’ospedale di Messina. Pertanto, veniva arrestato per evasione e cosi come disposto dal Pubblico Ministero di turno, trattenuto presso le camere di sicurezza della locale Questura per l’udienza di convalida. Il Giudice del Tribunale di Catania convalidava l’arresto e disponeva il ripristino della detenzione domiciliare presso la struttura ospedaliera dalla quale si era allontanato.