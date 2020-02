Evade dagli arresti domiciliari: arrestato

Nel pomeriggio di sabato scorso, agenti delle Volanti hanno arrestato per il reato di evasione dagli arresti domiciliari il pregiudicato Andrea D'Ambra, del 1996. Nel corso dell’attività di controllo del territorio, i poliziotti, giunti in prossimità dell’incrocio di via Redipuglia con via La Marmora, hanno notato il giovane, già conosciuto in quanto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Una volta fermato, il D’Ambra ha riferito di essersi allontanato da casa per effettuare una scommessa sportiva. Già il 2 gennaio scorso l’uomo si era reso responsabile di evasione. Il D’Ambra è stato, quindi, arrestato e su disposizione del magistrato di turno sottoposto nuovamente alla misura cautelare presso la sua abitazione.