Evade dagli arresti domiciliari per rubare un'auto: arrestato

Alle ore 3:10 della matitna, personale in forza alle Volanti dell’UPGSP si è recato in via Goito, a seguito di segnalazione di furto di un’automobile giunta sulla linea 112. Giunte sul posto, le pattuglie hanno notato un individuo intento a forzare lo sportello di un’autovettura marca Fiat 500. L'uomo alla vista dei poliziotti ha tentato di allontanarsi frettolosamente a piedi ma, dopo un breve inseguimento, è stato raggiunto e bloccato. L’uomo, identificato per Antonino Carbonaro, del 1991, è stato trovato in possesso di un cacciavite e di altri strumenti di scasso. Da un controllo effettuato sulla banca dati in dotazione alle forze di polizia si è verificato inoltre che l’uomo, oltre ad annoverare a suo carico numerosi precedenti penali, risultava sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la sua abitazione a Biancavilla. Pertanto è stato tratto in arresto per i reati di evasione e tentato furto aggravato, e denunciato inoltre per l’inosservanza del recente provvedimento normativo che impone di non allontanarsi dalla propria abitazione in assenza di una valida motivazione.

