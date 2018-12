Evade dai dai domiciliari e passeggia per strada: arrestato

I carabinieri del nucleo radiomobile d hanno arrestato il 30enne catanese Filippo Marco Storniolo, responsabile di evasione. L’uomo, ai domiciliari per reati contro il patrimonio, l’altra notte è stato riconosciuto ed ammanettato dall’equipaggio di una gazzella mentre passeggiava in strada in evidente violazione della misura restrittiva cui era sottoposto. L’arrestato, ammesso al rito per direttissima, è stato associato al carcere di piazza Lanza, così come disposto da giudice.