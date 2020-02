Evade dai domiciliari, a spasso in piazza Duomo: arrestato

La polizia ha arrestato il pregiudicato catanese Fabio Vaccalluzzo (del 1990) per evasione dagli arresti domiciliari. Nella notte appena trascorsa, personale delle Volanti, di passaggio in piazza Duomo, ha riconosciuto l'uomo e, considerate le particolari condizioni di tempo e di luogo, ha deciso di procedere alla sua identificazione. Da un riscontro effettuato sulla banca dati in dotazione alle forze di Polizia è emerso che l’individuo risultava sottoposto alla misura restrittiva degli arresti domiciliari. Pertanto, l’uomo è stato tratto in arresto per il reato di evasione e, su disposizione del magistrato di turno, nuovamente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.