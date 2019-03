Evade dai domiciliari, arrestato a "San Leone"

I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale hanno arrestato il 63enne catanese Matteo Piterà, poiché ritenuto responsabile di evasione. Relegato ai domiciliari per reati in materia di sostanze stupefacenti, ieri sera è stato riconosciuto e fermato dall’equipaggio di una “gazzella” mentre percorreva a piedi la via Della Bainsizza, in evidente violazione della misura restrittiva cui era sottoposto. L’arrestato, in attesa del rito per direttissima, è stato ricollocato agli arresti domiciliari.