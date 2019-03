Evade dai domiciliari, con lui un minore in possesso di armi

La polizia ha arrestato Carmelo Ingrasciotta (del 1971), pregiudicato, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, poiché ritenuto responsabile del reato di evasione.

Nel pomeriggio di ieri, personale della squadra mobile, durante lo svolgimento di mirati servizi di controllo del territorio nel rione San Berillo Nuovo, incrociava una autovettura Fiat Panda con a bordo due soggetti che venivano da subito riconosciuti in Carmelo Ingrasciotta, soggetto con svariati precedenti penali e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e il passeggero, il minore P.R. Gli agenti, insospettiti dalla condotta dei due, hanno deciso di seguire il veicolo in movimento che – dopo qualche metro – si accostava in prossimità di un terreno incolto, in corrispondenza del quale, il passeggero scendeva dal veicolo, mentre Ingrasciotta proseguiva la marcia alla guida della Fiat Panda.

Sceso dal vettura, il giovane si è addentrato all’interno del terreno e, dopo essersi soffermato qualche minuto, ha prelevato una busta in plastica occultata tra le sterpaglie, per poi allontanarsi con circospezione. In quel momento, i poliziotti sono intervenuti per bloccare il giovane che, accortosi della presenza degli agenti, si dava alla fuga, lasciando cadere quanto prelevato tra le sterpaglie. In seguito gli agenti hanno constatato che quella busta in plastica conteneva un fucile mitragliatore, modello Kalashnikov, e due caricatori, di cui uno rifornito con munizionamento da guerra. Cinturata e messa in sicurezza la zona dell’intervento, gli agenti della Squadra Mobile hanno bonificato l’area, rinvenendo e sequestrando una borsa con all’interno 2 pistole, ritenute fedeli riproduzioni di pistole semiautomatiche e svariato munizionamento di vario calibro, per armi sia comuni da sparo che da guerra. Nel prosieguo dell’attività di polizia giudiziaria, la squadra mobile ha rintracciato Ingrasciotta che è stato arrestato per evasione, mentre il minore, che in un primo momento era riuscito a guadagnare la fuga, è stato anch’egli rintracciato e deferito all’autorità giudiziaria per il reato di detenzione abusiva di munizioni comuni da sparo e da guerra. In merito al fucile mitragliatore sottoposto a sequestro - che dai primi rilievi compiuti sul posto dal personale del locale Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, sembrerebbe una riproduzione dell’arma vera - sono in corso accertamenti balistici volti a determinarne caratteristiche tecniche e capacità offensiva.