Evade dai domiciliari due volte in un solo giorno: arrestato 35enne

Tra sabato sera e domenica notte il 35enne catanese Carlo Cutrona è stato arrestato per ben due volte. Inizialmente dai carabinieri d di Catania piazza Dante, che dopo il provvedimento lo avevano ricollocato ai domiciliari in attesa della direttissima, e poi dall’equipaggio di una gazzella del nucleo radiomobile il quale, nel giro di poche ore, se l’è ritrovato in giro a piedi in via della Concordia. L’arrestato, in attesa dell’udienza di convalida, è stato trattenuto in camera di sicurezza.