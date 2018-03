Evade dai domiciliari durante la notte, arrestato

I carabinieri di piazza Dante hanno arrestato Francesco Attardo, 52enne catanese, per evasione. L’uomo, benché sottoposto agli arresti domiciliari, durante un servizio di controllo del territorio, è stato fermato e controllato dai militari mentre era a piedi in via Cotone, violando così i vincoli della misura restrittiva a cui era sottoposto. L’arrestato è stato collocato ai domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.