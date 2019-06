Evade dai domiciliari e gira con auto rubata e attrezzi da scasso: arrestato

Nel corso della notte, la polizia ha arrestato il pregiudicato Luca Di Grazia, del 1984, il quale si è reso responsabile del reato di evasione dagli arresti domiciliari. Il soggetto è stato inoltre deferito all’autorità giudiziaria per i reati di ricettazione di un’autovettura rubata e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

In particolare, gli operatori nel corso del normale servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati, mentre transitavano nei pressi del centralissimo viale Mario Rapisarda hanno notato a fianco di un’utilitaria di colore bianco due uomini che alla vista della volante sono scappati di tutta corsa. Essendo senza sbocco la strada in cui si trovavano i due, per sfuggire al controllo degli agenti, hanno scavalcato alcuni cancelli e alcune recinzioni ma, questa audacia, non ha pagato uno dei due fuggitivi il quale è stato subito bloccato. Da accertamenti si è potuto constatare che, la macchina di colore bianco con la quale erano stati precedentemente avvistati i due uomini risultava essere stata rubata alcuni giorni fa e peraltro presentava il blocchetto di accensione forzato. Inoltre, all’interno dell’autovettura sono stati rinvenuti e sequestrati numerosi arnesi e oggetti atti allo scasso (un palanchino, due forbici da elettricista, due giraviti a taglio, una tenaglia, un piega tubi), nonché un cappuccio di lana da utilizzare per il travisamento, dei quali il Di Grazia ha ammesso di essere il proprietario. A seguito di ulteriori accertamenti si appurava che l’uomo era sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la sua abitazione e quindi veniva tratto in arresto per il reato di evasione. Su disposizione del magistrato di turno, il Di Grazia è stato ricollocato agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida. Nel corso dell’inseguimento uno degli operatori si è procurato alcune lesioni al braccio per le quali è stato medicato presso il pronto soccorso di un nosocomio cittadino con una prognosi di 4 giorni.