Evade dai domiciliari e gira in moto: bloccato ed arrestato

I carabinieri di Fontanarossa hanno arrestato il 41enne catanese Giulio Maurizio Arena, poiché ritenuto responsabile di evasione. Ieri sera, una pattuglia, durante un servizio di controllo del territorio, ha riconosciuto e bloccato l’uomo mentre a bordo di uno scooter percorreva la via Zuccarelli, in evidente violazione dei vincoli restrittivi cui era sottoposto. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato ricollocato ai domiciliari in attesa di essere giudicato con il rito per direttissima.