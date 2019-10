Evade dai domiciliari e si costituisce in Questura

Nel corso della notte si presentava all’ingresso della Questura un uomo F.O. di anni 34 che dichiarava di volersi costituire in quanto evaso dagli arresti domiciliari cui era sottoposto presso la sua abitazione. L’uomo riferiva ai poliziotti di essersi allontanato spontaneamente da casa e di preferire il carcere, lamentando di accusare malessere a livello psicologico e di non avere mezzi di sostentamento. Con l’ausilio di personale del 118 è stato trasportato in ospedale, ricoverato presso il reparto di psichiatria ed indagato per il reato di evasione. Ill Pm d turno che disponeva la ricollocazione agli arresti domiciliari ad avvenute dimissioni.