Evade dai domiciliari: i carabinieri lo beccano in via Formiche

I carabinieri di Piazza Dante hanno arrestato il 45enne catanese Filippo Scaglione, poiché ritenuto responsabile di evasione. La profonda conoscenza dell’ambiente criminale operante nel quartiere ha consentito ai militari di pattuglia di individuare e bloccare il reo mentre a piedi percorreva la via Formiche, nel cuore del quartiere San Cristoforo, in evidente violazione della misura detentiva cui era sottoposto. L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato ricollocato ai domiciliari.