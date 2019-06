Evade dai domiciliari, la polizia lo aveva da poco arrestato per spaccio

Nella serata di ieri personale delle Volanti ha tratto in arresto per i reati di evasione dagli arresti domiciliari e resistenza a Pubblico Ufficiale Ernesto Gabriele Fuselli, classe 1999. Nello specifico, durante il servizio di controllo del territorio nel quartiere di San Cristoforo, gli operatori notavano in strada un giovane appiedato che è stato riconsciuto in quanto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione. Fuselli era stato arrestato proprio ieri per spaccio dagli agenti di polizia

Alla vista della volante il soggetto è fuggito a piedi per le stradine del rione, tentando di far perdere le proprie tracce nascondendosi sotto un’auto parcheggiata. I poliziotti che lo avevano seguito senza mai perderlo di vista lo hanno estratto a fatica da sotto la macchina. lo hanno bloccato e condotto in questura, dove si è appurato, attraverso gli accertamenti nelle banche dati di polizia, che effettivamente lo stesso era sottoposto agli arresti domiciliari.