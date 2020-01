Evade dai domiciliari: la polizia lo becca in strada con gli amici

Nel pomeriggio di ieri, agenti delle Volanti hanno arrestato per il reato di evasione dagli arresti domiciliari, Matteo Mannino del 1994. L’uomo, sottoposto da ottobre scorso alla misura cautelare presso la sua abitazione, è stato sorpreso dagli poliziotti in strada, mentre confabulava con altri due individui. Alla vista della Volante, il Mannino ha tentato invano di far rientro all’interno dell’abitazione, ma è stato prontamente bloccato e condotto in questura. Dopo gli adempimenti di rito, l’arrestato, su disposizione del magistrato di turno, è stato sottoposto nuovamente alla misura degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo.