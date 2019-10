Evade dai domiciliari, le volanti lo ritrovano in un casolare

Nella giornata di ieri, agenti delle volanti hanno arrestato Gioacchino Sparti, catanese, classe ’95, per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. Nel corso del pomeriggio, i poliziotti hanno effettuato una serie di controlli di soggetti sottoposti a misure restrittive. Durante una di tali verifiche, Sparti, soggetto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è stato trovato all’interno di un casolare situato nei pressi dalla sua abitazione. Per tale ragione, l'uomo è stato tratto in arresto e, su disposizione del P.M. di turno, nuovamente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del giudizio di convalida.