Evade dai domiciliari per andare a minacciare un conoscente: arrestato

I carabinieri di Belpasso hanno arrestato il 40enne Salvatore Sambataro, responsabile di evasione. L’uomo, che si trovava in stato di detenzione domiciliare, come misura alternativa al carcere, per reati contro il patrimonio, ha deciso di prendersi un po' di libertà abbandonando la sua abitazione di via Crispi con l'obiettivo di andare a minacciare di morte un suo conoscente. Per fortuna di quest’ultimo, però, i militari sono stati avvertiti da una telefonata anonima e sono riusciti ad intervenire appena in tempo in via Vittorio Emanuele per evitare guai peggiori al malcapitato, bloccando il Sambataro che, successivamente, è stato ricondotto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.