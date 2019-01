Evade dai domiciliari per andare a rubare al centro commerciale: arrestata

I carabinieri hanno arrestato la 45enne catanese Concetta Alberti, poiché ritenuta responsabile di evasione e furto aggravato. Già ai domiciliari per reati contro il patrimonio, ieri pomeriggio è evasa dalla proria abitazione catanese per raggiungere in auto il centro commerciale Auchan di via Zinirco a Misterbianco, dove, grazie alla collaborazione tra gli addetti alla sicurezza dislocati nei diversi centri commerciali della provincia etnea e l’Arma territoriale, i militari di pattuglia l’hanno bloccata e ammanettata mentre tentava di allontanarsi con una borsa colma di merce poco prima razziata dagli espositori dell’ipermercato.

La merce, del valore di circa 500 euro, è stata restituita all’avente diritto, mentre l’arrestata, in attesa del rito per direttissima, è stata ricollocata agli arresti domiciliari.