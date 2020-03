Evade dai domiciliari per andare a fumare uno "spinello": arrestato

I carabinieri di Librino hanno arrestato il 31enne Claudio Francesco Sciuto, poiché ritenuto responsabile di evasione. E' stato denunciato inoltre il suo accompagnatore, un concittadino di 41 anni, per l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Non resistendo al richiamo dello spinello, ha telefonato ad un amico il quale, nel giro di pochi minuti, a bordo della propria autovettura era già pronto sotto casa del detenuto per prelevarlo e condividerne il desiderio di un po’ di “roba” da fumare. Ricerca interrotta da una delle tante pattuglie dell’Arma attive sul territorio che ha imposto l’alt a quell’auto mentre transitava nel quartiere Monte Po. Breve accertamento in banca dati e il detenuto è stato smascherato. L’uomo, assolte le formalità di rito, è stato ricollocato agli arresti domiciliari.

