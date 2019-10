Evade dai domiciliari per portare a spasso il cane: arrestato

Gli agenti del comissariato di Nesima hanno arrestato il pregiudicato Ivan Filippo Raineri (del 1993) per evasione. In diverse occasioni il soggetto, nonostante fosse agli arresti domiciliari, non ha esitato a lasciare il proprio appartamento. Come il giorno che ha portato in giro il suo cane. Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania ha ritenuto valide, e degne di ulteriori provvedimenti, le segnalazioni fatte dai poliziotti che la fatidica giornata della “passeggiata” erano andati a controllarlo. In verità, l’uomo aveva già dato dimostrazione di aver approfittato della sua condizione favorevole: infatti, sebbene fosse autorizzato a recarsi a lavorare, si era ben guardato dall’avvisare l’Autorità preposta circa il fatto che quel negozio aveva chiuso i battenti. E, difatti, i poliziotti che lo hanno cercato anche presso il luogo di lavoro hanno trovato la saracinesca abbassata e nessuno a cui chiedere informazioni. Nella giornata di ieri, quindi, gli agenti del Commissariato lo hanno prelevato e, in esecuzione del provvedimento di aggravamento della misura cautelare emesso dal giuduce, lo hanno condotto in carcere dove rimane in custodia cautelare.