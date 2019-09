Evade dai domiciliari per presentare dichiarazione di smarrimento dei documenti di identità

Nei giorni scorsi un uomo si è presentato negli uffici del commissariato di Librino per presentare una dichiarazione di smarrimento dei documenti di identità. L’ufficiale di P.G., mentre si apprestava a scrivere tale dichiarazione, effettuava un controllo al terminale e accertava che l’uomo era di fatto sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, misura che veniva ammessa dall’uomo. L'uomo è stato quindi arrestato per il reato di evasione e successivamente ricondotto presso la sua abitazione, sempre in regime di detenzione domiciliare.